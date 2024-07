Flumini, cercasi gestori per il mercatino pronto da dieci anni 

Non si placano le polemiche per la sorte del mercatino di Flumini, pronto da anni e che avrebbe dovuto accogliere i contadini della zona per la vendita dei prodotti locali.

Il Comune ha lanciato un avviso esplorativo per la proposta di gestione e adesso sulla questione interviene anche Confesercenti. «Il mercatino di Flumini è un posto sfortunato», dice Marco Medda di Anva Confesercenti, «e ha bisogno di essere rilanciato mettendo in campo un progetto serio, facendo investimenti importanti, non basta un parcheggio nel deserto». Gli stalli erano già stati delimitati da molto in un’area a ridosso di via Dell’Autonomia regionale sarda, «le persone dovranno arrivare lì con le auto e se non c’è parcheggio come fanno?» aggiunge Medda, «perché se il parcheggio sarà usato per gli stand, le auto dove dovranno trovare spazio? Di certo non si potrà parcheggiare ai lati di via Dell’Autonomia».

E pensare che ormai quasi dieci anni fa era stata ventilata persino l’inaugurazione. Sembrava tutto pronto: gli spazi per gli stand erano tracciati, così come erano stati conclusi i lavori per i sottoservizi. Nonostante questo però anche in quell’occasione il taglio del nastro era slittato a data da destinarsi.

