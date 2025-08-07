Flumini, apre la nuova piazza della chiesa 

Lavori quasi conclusi, a parte gli spazi verdi e le nuove panchine che saranno completati in autunno, e targa appena posizionata in occasione del taglio del nastro di piazza Santa Maria degli Angeli, a Flumini. Ieri mattina l’inaugurazione nello spazio riqualificato davanti alla parrocchia.

«Dopo 20 anni di nulla oggi consegniamo alla cittadinanza piazza Santa Maria degli Angeli», sottolinea l’assessora ai Territori extraurbani, Tiziana Cogoni, riferendosi all’iter travagliato del progetto ripreso in mano dall’attuale Giunta comunale, sino all’intitolazione decisa dalla commissione toponomastica. «Nasce la prima piazza nei territori extraurbani: sarà un luogo di incontro aperto alla socialità, anche in virtù della vicinanza con la e la scuola».

Definiti anche gli spazi destinati al gioco dei bimbi e alle manifestazioni all’aperto, senza barriere architettoniche, l’area parcheggio e la viabilità, con una rotatoria sistemata a verde e uno spazio adeguato per il capolinea del bus. Presente parte del Movimento per Flumini, una delegazione del Municipio, e l’assessore ai Lavori pubblici Antonio Conti che ha seguito l’iter del progetto: «Con il completamento di ottobre avremo la piena funzionalità della piazza, che assumerà così quelle caratteristiche di spazio di socialità sinora assenti a Flumini».

