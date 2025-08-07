VaiOnline
Santa Maria degli Angeli.
08 agosto 2025 alle 00:35

Flumini, apre la nuova piazza della chiesa 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Lavori quasi conclusi, a parte gli spazi verdi e le nuove panchine che saranno completati in autunno, e targa appena posizionata in occasione del taglio del nastro di piazza Santa Maria degli Angeli, a Flumini. Ieri mattina l’inaugurazione nello spazio riqualificato davanti alla parrocchia.

«Dopo 20 anni di nulla oggi consegniamo alla cittadinanza piazza Santa Maria degli Angeli», sottolinea l’assessora ai Territori extraurbani, Tiziana Cogoni, riferendosi all’iter travagliato del progetto ripreso in mano dall’attuale Giunta comunale, sino all’intitolazione decisa dalla commissione toponomastica. «Nasce la prima piazza nei territori extraurbani: sarà un luogo di incontro aperto alla socialità, anche in virtù della vicinanza con la e la scuola».

Definiti anche gli spazi destinati al gioco dei bimbi e alle manifestazioni all’aperto, senza barriere architettoniche, l’area parcheggio e la viabilità, con una rotatoria sistemata a verde e uno spazio adeguato per il capolinea del bus. Presente parte del Movimento per Flumini, una delegazione del Municipio, e l’assessore ai Lavori pubblici Antonio Conti che ha seguito l’iter del progetto: «Con il completamento di ottobre avremo la piena funzionalità della piazza, che assumerà così quelle caratteristiche di spazio di socialità sinora assenti a Flumini».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il caso

Piano sanità, scontro Regione-infermieri

Il Nursind: escluso il sindacato con più iscritti. La Giunta: accuse infondate 
Rinnovabili

Sul Piano energetico comitati all’attacco: «Vento e sole ai sardi»

La Regione: «Le procedure sono avviate, entro l’anno chiuderemo la revisione» 
Lorenzo Piras
Cronaca

Nel campanile c’era un cadavere

Lanusei, nel tempio di don Bosco l’ex atleta sparito da due anni 
Tonio Pillonca
Lo scontro

Meloni-Schlein, lite su Almasri e giustizia

La leader Pd: «Atteggiamento eversivo». La replica: «Non vince e invoca i giudici» 