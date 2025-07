Flumendosa, pontile mobile per gli amanti di canoe e sup 

Ritorna a Villaputzu – sulle rive del Flumendosa – il pontile mobile per canoe, kayak e piccole imbarcazioni. L’ha posizionato l’amministrazione comunale nel tratto finale del grande fiume, all’ingresso nord del paese.

Un pontile che – questa perlomeno era l’intenzione del Comune – dovrebbe far scoccare la scintilla per la nascita del turismo fluviale. Sino ad oggi, però, il pontile non ha funzionato come avrebbe dovuto.

Inaugurato sette anni fa, nel 2018 venne rimosso anche a causa dell’alluvione che si abbatté sul Sarrabus. Nel 2020 un secondo tentativo, anche questo però non andò a buon fine: dopo pochi mesi fu di nuovo rimosso perché non si trovarono associazioni interessate alla gestione (la manifestazione di interesse cadde nel vuoto nonostante fosse prevista anche l’installazione di un piccolo chiosco a disposizione degli sportivi o dei turisti).

Adesso il terzo tentativo, per la soddisfazione degli amanti delle canoe e dei sup. «Nel punto in cui l’abbiamo posizionato – spiega Gabriele Porcu, assessore comunale al Patrimonio – non può restare tutto l’anno perché con il fiume in piena ci sarebbe un dislivello troppo grande. Stiamo valutando altre soluzioni proprio per consentirne l’utilizzo anche dopo la stagione estiva».

