Flotta con 20 anni di vita nei collegamenti sardi 

Martedì un problema tecnico ha bloccato uno dei Boeing di Aeroitalia nello scalo di Fiumicino e ha fatto saltare il collegamento Roma-Cagliari delle 19.30. Contrattempi che possono succedere, soprattutto quando l’età degli aerei utilizzati è abbastanza elevata.

Nel caso di Aeroitalia l’età media dell’intera flotta è di 20 anni, come certifica il sito specializzato Planespotters.net. Attualmente la compagnia low cost che gestisce la continuità territoriale negli scali di Cagliari e Olbia ha a disposizione 14 aerei: si tratta di 11 Boeing 737, 2 Atr (non utilizzati nei collegamenti sardi) e un Airbus.

Il più vecchio ha 33 anni e attualmente viene impiegato per garantire i voli tra Roma e Bucarest. Sui collegamenti Cagliari-Roma e Cagliari-Milano in questi giorni sono stati utilizzati aerei di 23 e 15 anni. Aerei più vecchi rispetto alla diretta concorrenza.

La flotta di Ita Airways, composta da 99 velivoli (in maggioranza Airbus 320) ha un’età media di 7 anni.

Più alta quella di Ryanair, che ha in servizio solo Boeing 737: in media poco più di 10 anni. Un’altra compagnia presente negli scali sardi e impegnata nella continuità territoriale come Volotea ha una flotta di 44 aerei con un’età media di 17 anni. La low cost inglese EasyJet, ha invece 185 aerei con un’anzianità di circa 10 anni.

