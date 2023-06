Floris (Uds): «Si difenda il nostro Statuto» 

«È il fallimento di un sistema presidenziale anacronistico, fuorviante e pericoloso per la vita democratica sia a livello locale sia in campo regionale». Sono dure le parole di Mario Floris, presidente di Uds Sardi uniti, che attacca la Giunta Solinas.

Ritiene che il fallimento sia testimoniato «dalla politica e dalle scelte sociali ed economiche, drammatiche per l’incancrenirsi dei problemi irrisolti e che incidono su lavoro, produzione, sanità, servizi primari, trasporti, ambiente, territorio».

Floris chiede la difesa «del nostro Statuto autonomo: era «il pilastro dell’alleanza politica che ha consentito di vincere le elezioni regionali».

Sempre da Mario Floris giunge il no all’autonomia differenziata e a chi vuole portare la Sardegna allo sbaraglio, mentre siamo pronti a essere in prima linea a combattere per il reale sviluppo civile, sociale ed economico dell’Isola».

