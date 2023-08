Floris, scatti  di bellezza nell’entroterra  

Fotografa nata a Nuoro nel 1980 e creatrice di opportunità. Francesca Floris è l’unica donna premiata nell’ottava edizione del premio Rondine d’oro, tenutasi domenica alla Camera di commercio, un esempio di come la riscoperta della bellezza della Sardegna possa portare vantaggi enormi. Segue a Modena un corso base di fotografia, poi si trasferisce a Dublino dove approfondisce gli studi in questo campo e procede lavorando in uno studio come fotografa per matrimoni e ritratti. Nel 2009 torna in Sardegna. «Una volta rientrata mi sono imbattuta in commenti su quanto sarebbe potuta andare male per un mestiere simile - racconta -. Questo aspetto invece non l’avevo mai preso in considerazione, ero determinata nel fare la fotografa e così è stato. Dobbiamo creare opportunità per realizzare i nostri sogni, perché si può, anche qui». Floris si rende presto conto che la maggior parte dei matrimoni dei turisti nell’Isola avvengono lungo le coste. Li coinvolge a visitare l’entroterra, e a scattare lì. Oggi collabora anche con aziende che vedono nei suoi lavori innovazione e originalità. «Lo scatto non serve solo a far scoprire a chi viene da fuori cosa è il centro Sardegna, ma è utile anche a noi stessi per capire le potenzialità del nostro territorio», conclude.

