Floris e Nu “Ovunque sui rami” Un nuovo viaggio tutto italiano e la magia delle case sugli alberi 

Un viaggio straordinario attraverso l'Italia alla scoperta delle case sugli alberi più suggestive della penisola. “Ovunque sui rami – Le case sull’albero d’Italia” ha preso il via su Videolina lo scorso lunedì con la conduzione di Stefano Floris e Tiziana Nuvoli, meglio conosciuti come Floris e Nu, celebri per le loro esperienze in giro per il mondo insieme ai sardi all'estero (“OvunqueSardi”) e agli immigrati in Sardegna (“Ovunque in Sardegna”). Il secondo appuntamento è per questa sera alle 21 con la Puglia, a Biccari, in provincia di Foggia.

L'obiettivo di questa nuova serie è quello di esplorare e documentare le case sull'albero sparse in tutto il Bel Paese: «Abbiamo percorso 4500chilometri in macchina, toccando tutte le regioni Italiane dalla Sicilia al Friuli Venezia Giulia», raccontano i conduttori. Un'esperienza che incanterà sia grandi che piccini: le case sull'albero rappresentano nell'immaginario collettivo uno spazio magico riservato ai più piccoli, ma queste abitazioni evocano sogni avventurosi e hanno il potere di riportare anche gli adulti alla dimensione dell'infanzia.

«Abbiamo avuto l’idea durante il Covid, quando uscire dall’Italia era quasi impossibile. Siamo partiti dalla celebre casetta di Allai, che però non è abitabile, e abbiamo pensato che sarebbe stato entusiasmante dormire tra i rami e circondati dalla natura incontaminata dei boschi. Così abbiamo iniziato la ricerca in tutta la penisola e abbiamo alloggiato in 13 casette sull’albero, dalle più spartane alle più lussuose».

Nel corso di questo viaggio i protagonisti sono non solo gli spazi abitativi, ma anche la lussureggiante vegetazione, le maestose montagne, i pittoreschi laghetti e gli animali di ogni tipo. Emergerà così una celebrazione della vita all'aria aperta e la possibilità di riscoprire il contatto con la natura. «Fare turismo ecosostenibile è possibile: le casette sono tutte super green, utilizzano materiali riciclabili, pannelli solari e il riciclo delle acque. Tutto si sposa perfettamente con la meravigliosa natura in cui sono immerse. Invitiamo tutti a provare questa esperienza».

