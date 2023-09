Floris e Nu nell’Isola 

Nuovo gito, nuova corsa. Giusto il tempo di portare a passeggio a bordo del furgoncino Gemma e Nala, le loro due cagnette, che Floris e Nu, per questa terza puntata di “Ovunque in Sardegna” oggi alle 21 su Videolina, si dirigono nell’oristanese, più precisamente a Baratili San Pietro, piccolo paese che non solo ospita tanta… vernaccia… ma anche l’inglesina Letitia Clark. La donna si è trasferita in Sardegna qualche anno fa ed è una food blogger, autrice tra l’altro di un libro in inglese, “Bitter Honey – Ricette e storie dalla Sardegna”, dedicato alla gastronomia sarda. Il volume è stato tradotto anche in tedesco e con ciò si punta, ancor di più, a far conoscere maggiormente la nostra cucina all’estero.