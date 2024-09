Floris e Nu negli Usa 

In attesa della terza grande avventura di Floris e Nu, “Ovunquesardi 3 – Speciale “2 Mori tra i Maori”, viaggio di 83 giorni in cui la nostra coppia girerà in lungo e largo l’Oceania, ancora una volta, alla ricerca dei nostri corregionali emigrati, da stasera alle 21 Videolina ripropone in due lunghe e ricche puntate i momenti più emozionanti della seconda serie. L’avventura di Floris e Nu che hanno percorso tutti e 50 gli Stati Uniti, rigorosamente in treno, alla ricerca dei nostri corregionali immigrati. Prima tappa New York dove la nostra coppia ci mostrerà un Central Park privo di foglie ma pur sempre meraviglioso. Poi Miami e Detroit (nella foto).

