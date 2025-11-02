VaiOnline
Videolina
03 novembre 2025 alle 00:07

Floris e Nu in viaggio 

In questa puntata di “Ovunquesardi” oggi alle 21, Floris e Nu percorreranno, a bordo del loro van preso a noleggio, circa 1.500 chilometri di asfalto. Li vedremo attraversare montagne stracolme di curve, di tante curve, nonché di strade molto pericolose. Ma i paesaggi che incontreranno saranno qualcosa di incredibile, come quello tutto attorno allo storico ponte sul mare di Seto, 13 chilometri di ingegneria difficilmente comparabile. L’arrivo conseguente a Hiroshima, storica città della prima bomba atomica, smorzerà non poco l’animo allegro dei ragazzi, ma la nostra coppia, un paio di giorni dopo, ritroverà il sorriso incontrando Doriano Sulis, liutaio cresciuto a Villanova Tulo, e Stefano Cabiddu, di Samassi che insegna giapponese agli italiani.

