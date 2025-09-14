VaiOnline
Telecomando
15 settembre 2025 alle 00:24

Floris e Nu in viaggio 

Ultima puntata di “Ovunque Sardi – Il meglio dell’Australia” oggi alle 21. I nostri viaggiatori Floris e Nu sempre a bordo del loro fedele van, raggiungono la cittadina di Geraldton, sulla costa occidentale d’Australia, poi raggiungeranno Perth e qui i nostri due avventurieri incontrano sardi a scatafascio. Poi raggiungeranno la Tasmania dove Alessandro Casti, guida turistica, originario di Pirri, svelerà loro i posti più incantevoli dell’isola. Infine vedremo il meglio della Nuova Zelanda, una terra meravigliosa, ricca di paesaggi mozzafiato fino a toccare l’estremo sud della Nuova Zelanda, guardando verso l’Antartide.

