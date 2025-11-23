Floris e Nu in viaggio 

Pioggia, vento, neve, freddo. Floris e Nu sbarcano sull’isola di Hokkaido e la loro vita in Giappone comincia a farsi davvero tosta: dormire tanti giorni in van, quando fuori ci sono zero gradi non è affatto facile. Ma i due ragazzi non demordono e, nonostante il meteo avverso, ci mostreranno la città di Sapporo con i suoi mercati e, soprattutto, ci porteranno a conoscere Marcello Mereu, sardo di Elmas, oggi executive chef al Park Hyatt di Niseko, località sciistica. Marcello, di concerto con la proprietà dell’hotel a cinque stelle, regala alla nostra coppia di avventurieri una notte da sogno in una delle stanze di lusso dell’albergo. Floris e Nu non credono ai loro occhi: non hanno mai dormito in un posto simile. “Ovunquesardi”, alle 21 su Videolina.