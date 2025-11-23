VaiOnline
Telecomando
24 novembre 2025 alle 00:43

Floris e Nu in viaggio 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Pioggia, vento, neve, freddo. Floris e Nu sbarcano sull’isola di Hokkaido e la loro vita in Giappone comincia a farsi davvero tosta: dormire tanti giorni in van, quando fuori ci sono zero gradi non è affatto facile. Ma i due ragazzi non demordono e, nonostante il meteo avverso, ci mostreranno la città di Sapporo con i suoi mercati e, soprattutto, ci porteranno a conoscere Marcello Mereu, sardo di Elmas, oggi executive chef al Park Hyatt di Niseko, località sciistica. Marcello, di concerto con la proprietà dell’hotel a cinque stelle, regala alla nostra coppia di avventurieri una notte da sogno in una delle stanze di lusso dell’albergo. Floris e Nu non credono ai loro occhi: non hanno mai dormito in un posto simile. “Ovunquesardi”, alle 21 su Videolina.

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Sangue sulle strade

I pericoli tra asfalto e guardrail,  da gennaio 83 croci nell’Isola

Non solo Carlo Felice e 195: si rischia anche sulle Provinciali del Nord 
Lorenzo Piras
Il grande gelo

L’insolita domenica d’autunno sulla neve Ancora blackout

Linee elettriche in tilt soprattutto nella zona della Barbagia di Seulo 
Gianfranco Locci
Il caso

Valentina Pitzalis: «Ferita di nuovo»

Ma l’ex senatore D’Anna rivendica il post sulla “moglie cotta”: «Non capite l’ironia» 