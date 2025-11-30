Floris e Nu in viaggio 

Se i nostri Floris e Nu credevano, dall’inizio del loro viaggio giapponese, di aver avuto il meteo a sfavore, beh… non avevano ancora visto nulla. Perché in questa puntata verranno davvero messi a dura prova dalle intemperie, come non era mai accaduto prima. I due ragazzi, sempre a bordo del loro van, percorreranno 12 ore di strada per raggiungere il Parco Nazionale di Shiretoko, una rara perla di bellezza. Ma, quando arriveranno al suo ingresso, troveranno una sorpresa che cambierà totalmente i loro piani. Riusciranno, anche questa volta, a trasformare il negativo in positivo? A vedere il bicchiere mezzo pieno? Una cosa è certa: ci penseranno i buoni vini di Manolo Giacomina, di Oristano, a ridare loro il sorriso. Alle 21 su Videolina.