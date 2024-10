Floris e Nu, il viaggio Finalmente a Sidney 

E così Floris e Nu arrivano nella maestosa Sydney dove, ospitati e scortati in giro per la città da Fabrizio e Samuela, entrambi sardi da parte di madre (Decimomannu e Perdaxius), ci mostreranno le tante bellezze della metropoli, a cominciare dai suoi grattacieli, le sue alte torri, sino a terminare tra le sue favolose spiagge, affollate di surfisti. I nostri ragazzi raggiungeranno anche il notissimo ristorante di Giovanni Pilu, originario di Padru, una vera icona della ristorazione sarda in Australia.