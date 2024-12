Floris e Nu, il meglio 

Oggi la prima delle puntate de “Il meglio della terza grande avventura” di Floris e Nu: “Ovunquesardi 3 – Speciale 2 Mori tra i Maori”, viaggio di 83 giorni in cui la nostra coppia girerà in lungo e largo l’Oceania, ancora una volta, alla ricerca dei nostri corregionali emigrati. Prima tappa Melbourne, dove incontreranno Francesca Vargiu di Sadali prima e Mauro Sanna di Nuoro poi, saranno i principali protagonisti isolani. Fra una curiosità della città e l’altra, i nostri due ragazzi conosceranno il circolo sardo di Melbourne capitanato da Paolo Lostia, sardo di adozione. Arrivano nella maestosa Sydney dove, ospitati e scortati in giro per la città da Fabrizio e Samuela, entrambi sardi da parte di madre (Decimomannu e Perdaxius), ci mostreranno le tante bellezze della metropoli.