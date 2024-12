Floris e Nu gran finale 

Il gran finale di stagione di “Ovunquesardi 3”, così come ci hanno da sempre abituato Floris e Nu, durerà 90 minuti. In quest’ultima puntata, i nostri due avventurieri incontreranno gli ultimi sardi della loro missione: Paolo Deidda di Sanluri e Cesare Pudda di Guspini: due età diverse, due esperienze diverse. Una volta toccato l’estremo sud della Nuova Zelanda, guardando verso l’Antartide, Floris e Nu si collegheranno in videochiamata con due sardi che proprio lì, nel ghiacciato sud del mondo, lavorano come ricercatori nella stazione Concordia. Dopo di che ricomincia la folle corsa in van per riattraversare tutta la Nuova Zelanda, questa volta al contrario, sino a raggiungere Hobbiton, luogo magico in cui avverrà qualcosa che… Infine, il ritorno in Sardegna.