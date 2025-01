Floris e Nu da “Geo” 

Dopo averci mostrato su Videolina il loro incredibile e recentissimo viaggio in Australia e Nuova Zelanda, terzo capitolo della serie televisiva di successo chiamata “Ovunquesardi”, quest'oggi alle 17 in punto, in diretta su Rai3, nel corso della trasmissione “Geo”, condotta da Sveva Sagramola, Floris e Nu annunceranno per la prima volta quale sarà la loro prossima tappa alla ricerca dei sardi emigrati. E sta a noi de L’Unione Sarda svelarvelo con un piccolo anticipo: questa volta sarà Giappone. Per ben 50 giorni di viaggio, i nostri due viaggiatori batteranno a tappeto ogni angolo di questo meraviglioso stato d’Oriente. Avvisiamo tutti coloro che hanno parenti o cari amici in Giappone di far sì che questi ultimi contattino Floris e Nu all’indirizzo info@florisenu.it o con messaggio nelle pagine social “Floris e Nu”.