Floris e Nu ad Est 

Ultime due tappe nell’Est australiano per i nostri Floris e Nu. Con treni e autobus, la coppia giunge a Townsville e qui incontra la famiglia Lupo-Mellino, sardi originari di Quartu. Noemi e Daniele raccontano di una cocente delusione lavorativa avvenuta in Sardegna, uno dei motivi per cui hanno scelto di emigrare lontano. A Townsville si sono ricavati una vita soddisfacente, con due figli al seguito e tante opportunità. Stesso discorso a lieto fine per Arianna Pala, di Capoterra e Gabriele Cadeddu, di Monserrato. Da Townsville a Cairns, a casa di Maurizio Fenu, cagliaritano, grande tifoso rossoblu e gioielliere. Nuova vita anche per lui, una bella compagna inglese e tanto lavoro. Floris e Nu, infine, si prepareranno a tornare a Melbourne. Alle 21 su Videolina.