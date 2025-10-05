Floris e Nu a Tokyo 

Dopo averci mostrato i tanti volti di Tokyo, la capitale del Giappone, Floris e Nu prendono il loro primo “Shinkansen”, ossia il treno proiettile e, in un batter d’occhio… si trovano a Kyoto. La città è davvero affollata di turisti ma i nostri due ragazzi, collezionando una ventina di chilometri al giorno, a piedi, in quattro giorni pieni, riescono a mostrarci tutta la sua bellezza, la sua storia, la magia dei suoi santuari e dei suoi templi. La sua natura. Anche qui non può mancare l’incontro con un nostro corregionale emigrato: si tratta di una donna, Giovanna Mazza, originaria di Sassari che, in realtà, vive metà della sua vita in Giappone e l’altra metà in Italia. Appuntamento alle 21 su Videolina con “Ovunquesardi”.