Floris e Nu a Senorbì 

Lei è Delfina Granatto, altezza 154cm, peso 55 chili. Di muscoli. Segni particolari: argentina. In questa puntata di “Ovunque in Sardegna”, Floris e Nu ci portano in un mondo sportivo poco conosciuto ai più: l’hockey su prato. Delfina risiede a Senorbì, è una giocatrice di Serie A1 e milita nella Ferrini, squadra di Cagliari. La giovane ragazza si racconterà apertamente: parlerà di passione, amore, ma soprattutto di famiglia: i suoi genitori hanno sempre praticato sport e anche le sue tre sorelle sono bravissime giocatrici di hockey. Alcune hanno militato, e ancora militano, nella nazionale argentina. L’appuntamento è per questa sera alle 21 come sempre su Videolina.

