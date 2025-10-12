Floris e Nu a Osaka 

Se pensavate di aver visto grattacieli, luci, insegne e vita notturna a Tokyo e Kyoto, beh, nella puntata di oggi vi ricrederete. Floris e Nu, infatti, a due settimane dall’inizio della loro avventura giapponese, vi porteranno a Osaka e qui realizzeranno che questa città è davvero il regno del caos e del consumismo sfrenato. Gli stand di cibo presenti a Osaka sono inquantificabili, infiniti, sono in ogni angolo, sopra e sotto i punti, ovunque. Ma la missione dei nostri ragazzi è, come sempre, anche quella di incontrare i sardi emigrati e quindi, ecco comparire al loro cospetto Francesco De Mauri, di Monserrato, consulente export per le cantine italiane, e Daniela Matta, di Pula, insegnante di italiano in Giappone. “Ovunquesardi", alle 21, su Videolina.