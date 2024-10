Floris e Nu a Brisbane 

Al quindicesimo giorno dall’inizio della loro avventura in Oceania, Floris e Nu approdano nella città di Brisbane, dove ad accoglierli trovano Claudia Mossa, originaria di Ussana, assieme al suo compagno, Fabrizio, torinese. Proprio grazie a loro, i nostri due avventurieri fanno visita alle spiagge della Gold Coast, brulicanti di vita e tanti sportivi. Ma al loro ritorno, un altro appuntamento speciale li attende: si tratta di Eros Cara, tatuatore, di padre nuorese. Nu ne approfitta per metterlo subito alla prova: Eros le farà un tatuaggio mentre risponderà a un sacco di domande sulla sua vita. Ed è con lui e la moglie Erin che visiteranno il centro di Brisbane, prima di salutare quest’altra incredibile città e fiondarsi, in 17 ore di autobus, verso le “Withsundays”.