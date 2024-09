Floris e Nu, “2 Mori tra i Maori” tra Australia e Nuova Zelanda 

Dopo le prime imprese sembrava impossibile alzare ulteriormente l’asticella. Prima un viaggio di ventimila chilometri, dal Portogallo fino al Vietnam, poi il giro di tutti e 50 gli stati americani. Ma Floris e Nu per le sfide ci sono nati, e per la terza stagione di “Ovunquesardi”, in onda questa sera e ogni lunedì su Videolina, sono andati a cercare gli emigrati isolani fino al più lontano e selvaggio continente: l’Oceania.

La forza delle origini

«Dopo gli Stati Uniti ci siamo chiesti cosa potessimo fare di più, e abbiamo deciso di andare a cercare i sardi nel posto in assoluto più lontano dalla loro terra», racconta Stefano Floris. Ed è così che nasce “2 Mori tra i Maori”, che racconterà le storie di persone che, pur vivendo dall’altra parte del mondo, mantengono un legame fortissimo con l’Isola. «In posti così difficili da raggiungere le persone ricevono pochissime visite dalla Sardegna, quindi si fortifica ancora di più il legame con le proprie origini», aggiunge Tiziana Nuvoli, Nu. «Ci accoglievano come se ci conoscessero da sempre, qualcuno si commuoveva quando dovevamo andare via».

Il lungo viaggio

Coppia nel lavoro e nella vita, Floris e Nu nei loro 83 giorni di viaggio tra Australia e Nuova Zelanda hanno documentato la vita di 3 generazioni di emigrati. «A Melbourne abbiamo incontrato un centenario di Lanusei che vive in Australia da oltre 60 anni, a Sidney una donna di 85 anni ci ha raccontato l’arrivo dei primi emigrati che affrontavano 30 giorni di viaggio in nave», spiega Nu. Nel corso delle 12 puntate, con una colonna sonora composta quasi unicamente da brani inediti di band sarde, ci sarà spazio anche per affrontare la realtà degli 88 giorni di lavoro (durissimo) nelle fattorie che i giovani devono effettuare in Australia per ottenere il visto di permanenza. «Ma superata questa parte si apre un mondo di opportunità: tutti i sardi incontrati si sentono realizzati», aggiunge Floris.

In van

Se nelle precedenti stagioni il duo si era spostato sempre in treno, la ferrovia non arriva ovunque in Australia. Il risultato? Oltre 19 mila chilometri in van, con una media di 500 al giorno. «Se gli altri viaggi ci sono sembrati faticosi è perché non avevamo ancora fatto questo», scherzano. «Nel deserto abbiamo passato giorni terribili: le temperature erano bollenti, e cucinare dentro il van era impossibile. Ma fuori la quantità di insetti, anche velenosi, era impressionante, e per alcuni giorni non abbiamo mangiato. In Australia puoi percorrere anche 2000 chilometri senza trovare un paese». Ecco perché la calorosa accoglienza dei conterranei sapeva di casa. «In Nuova Zelanda la moglie di un sardo ci ha preparato i culurgiones chiusi a mano. Aveva fatto il corso durante una vacanza in Ogliastra». Gli spettatori potranno scoprire anche le meraviglie di una terra da sogno. «Abbiamo visto laghi rosa e turchesi, montagne innevate che si affacciano sul mare, nuotato nella grande barriera corallina». E, naturalmente, gli affascinanti luoghi della Terra di Mezzo, «esattamente come Tolkien l’ha descritta». Appuntamento quindi a stasera alle 21: parte da Melbourne l’avventura che arriverà al punto più meridionale dell’Isola del Sud della Nuova Zelanda, con vista sull’Antartide.

RIPRODUZIONE RISERVATA