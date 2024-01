Florio, i giudici salvano i tavoli all’aperto 

Il Bar Florio, così come il vicino locale Ninnos che ha ottenuto giovedì la sospensiva cautelare da parte del Tar Sardegna, potrà continuare a lavorare con i tavolini all’aperto almeno sino al 21 marzo. Lo ha deciso il Consiglio di Stato, in sezione collegiale, che ieri mattina ha confermato la decisione presidenziale d’urgenza, congelando la sanzione del Comune che prevedeva la decadenza della concessione del suolo pubblico per 18 mesi. In realtà, a dire il vero, il locale di piazza San Domenico ha impugnato in secondo grado la prima delle due sanzioni ricevute per la presenza di musica, sulla base delle quali è poi arrivata la revoca per un anno e mezzo (come previsto dal Regolamento comunale).

Il contenzioso

Giovedì, il tribunale amministrativo della Sardegna aveva accolto la richiesta cautelare presentata per il Ninnos, che si trova nella stessa piazza di Villanova a meno di dieci metri dal Florio. In quel caso, però, gli avvocati Matilde Mura e Giulia Atzori hanno impugnato proprio la decadenza della concessione per recidiva, contestando pesantemente il Regolamento approvato dal Consiglio comunale. I giudici hanno deciso di sospendere il provvedimento condividendo la necessità di approfondire, in sede di merito, proprio la legittimità di quella parte del regolamento sulla concessione del suolo pubblico. Diversa è, invece, la decisione di ieri del Consiglio di Stato sul ricorso presentato dal Florio con il legale Aldo Luchi (affiancato dai colleghi Jacopo Fiori e Monica Murgia). In questo caso, i giudici amministrativi di secondo grado dovranno pronunciarsi sulla sentenza del Tar Sardegna che aveva dato ragione al Comune, ritenuto legittima la prima delle due sanzioni inflitte per la musica che dall’interno del locale poteva essere percepita anche all’esterno. Per il Ninnos l’udienza di merito sarà il 16 aprile.

La vicenda

A far scattare la decadenza della concessione del suolo pubblico per 18 mesi ad ambedue le attività è stata la recidiva, ovvero la somma della sanzioni prese nel giro di due anni (in realtà erano pochi giorni) al termine di un intervento della Polizia Locale. Il giro di vite del Comune è legato ad una sentenza della Cassazione che ha condannato gli amministratori di una città del nord Italia per la musica e il rumore che dalla strada, disturbava gli abitanti di un quartiere. «Ai fini dell'applicabilità della sanzione stabilita, ciò che rileva», aveva stabilito in primo grado il Tar, «è la mera udibilità all'esterno e nelle aree in concessione della musica, a prescindere dai livelli acustici riscontrabili». Alla base dei controlli ci sono state le lamentele di alcuni abitanti di Villanova, non verso i due locali ma per i rumori provenienti dalla piazza.

