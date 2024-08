Florinas in Giallo, ma quanti misteri tra i libri! 

Thriller, noir, polizieschi, gialli. Sono tutti presenti all’appello di Florinas in Giallo – L’isola dei misteri, il festival letterario del Comune di Florinas con l’organizzazione di Itinerandia, la direzione artistica delle librerie Cyrano e Azuni che dal 29 agosto al 1° settembre radunerà per la XV edizione alcuni dei migliori scrittori italiani e internazionali.

Ospiti

Ed ecco gli ospiti che si alterneranno in piazza del Popolo: Frederic Paulin, pluripremiato autore di una trilogia che racconta l’ascesa del terrorismo islamico; la regina tedesca del giallo gastronomico Brigitte Glaser; la noirista spagnola Susana Martín Gijón; Massimiliano Avesani e Cinzia Bomoll che presentano i loro nuovi romanzi in anteprima nazionale. E ancora, François Morlupi, Patrizia Rinaldi, Gaja Cenciarelli, Niccolò Zancan, Enrico Pandiani, Emiliano Ereddia, e Angelo Corbo, agente di scorta di Giovanni Falcone, autore de “La strage di Capaci”. Tra gli eventi di quest’anno, il reading di Neri Marcorè “Uccido chi voglio”, dal romanzo di Fabio Stassi; gli spettacoli “Canzoni dal supercarcere” con Daniela Cossiga, Antonio Meleddu, Gabriele Cau, Matteo Anelli e “L’uomo che volle essere Peròn” con Gavino Murgia (sassofoni), Alessandro Lay e Francesca Pani (voci recitanti), con la regia di Giancarlo Biffi, in collaborazione con Insulae Lab. A collegare tutte le giornate del festival il tema “Confini e sconfinamenti”. Tra le tante novità la prima edizione del Premio Florinas in Giallo per il miglior noir mediterraneo nonché la mostra etnografica “Giallo a Florinas. Il rapporto tra Florinas e il crimine tra ’800 e ’900” a cura della Consulta giovanile di Florinas al Centro sociale di Florinas e l’incontro rivolto agli adulti su adolescenza e devianza, della pedagogista Monia Satta, per il progetto Essere Comunità educante. Ritornano i laboratori di animazione alla lettura per bambini organizzati dalla Comes; i Racconti del Cimitero con il reading di Niccolò Zancan dal “Antologia degli sconfitti” (Einaudi). Ancora: l’Aperitivo in Giallo della domenica mattina, con Enrico Pandiani sul suo ultimo romanzo “Naufragio” (Rizzoli) con Luca Crovi e, sempre domenica, il Pranzo Romanzo imbandito nel Parco Ena ‘e Littu dall’omonima associazione florinese, sotto la supervisione di Giovanni Fancello, con un menù ispirato al suo libro “Grazia Deledda e il cibo”, Arkadia.

