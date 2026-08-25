“Florinas in Giallo” e nero Domani c’è Roberto Saviano 

Per quattro giorni a Florinas tornano i colori del giallo e del nero che, da domani, giovedì, sino a sabato, trasformeranno il paese del Coros in un crocevia della crime fiction italiana e internazionale. Giunto alla diciassettesima edizione, “Florinas in Giallo”, appuntamento tra i più amati dell’estate sarda, conferma una formula ormai riconoscibile: libri e indagini, certo, ma anche cronaca, memoria, impegno civile, teatro, laboratori e occasioni di scambio e di comunità.

I protagonisti

La geografia del mistero proposta dalla direzione artistica di Maria Luisa Perazzona, Emiliano Longobardi e Elia Cossu, quest’anno mette insieme Roberto Saviano, Sigfrido Ranucci, Daniele Mencarelli, Francesca Mannocchi, Gabriella Genisi, Mirko Zilahy, Flavio Soriga, Tullio Avoledo, Alice Basso, Sara B. Elfgren e Ilona Bannister.

Su il sipario

Si comincia domani in piazza del Popolo. Alle 18.30 Mirko Zilahy presenta “Il giardino delle ombre”, seguito alle 19.15 dal collettivo Elias Mandreu in dialogo con Stefania Divertito intorno a “Se Dio vuole – e i carabinieri lo permettono”; alle 20 Daniele Mencarelli porta a Florinas “Quattro presunti familiari”. Poi il festival cambia scena: alle 21.30, nell’Anfiteatro comunale, Roberto Saviano porta sul palco “L’amore mio non muore”, monologo tratto dall’omonimo libro dedicato alla storia di Rossella Casini, la giovane fiorentina scomparsa nel 1981 e riconosciuta vittima di ‘ndrangheta. Lo scrittore racconta, con passione e coraggio, la storia di un amore che voleva essere più forte delle regole mafiose. Ad aprire la serata sarà il Gruppo Folk Figulinas.

Il cartellone

Venerdì il giallo si sposta dalle pagine al territorio. Alle 9.30 l’appuntamento è con il Fai tra archeologia e natura, dalla tomba di Campu Lontanu al parco Ena ‘e Littu. Nel pomeriggio, alla Biblioteca comunale, Vanessa Neri e Tatjana Giorcelli ragioneranno con le famiglie su una domanda tutt’altro che scontata: perché è importante leggere storie che fanno paura? Dalle 18.30 si torna in piazza con Flavio Soriga e il suo nuovo romanzo “Omicidio a Villapedrosa”, Gabriella Genisi con “La specchia del diavolo” e Francesca Mannocchi con “Crescere la guerra”. Alle 21.30 il piazzale della chiesa di San Francesco ospita invece Luca Crovi con “Racconti del cimitero: voci dell’oltretomba”, un racconto tra mistero, ironia e brivido.

Sabato il programma riparte a mezzogiorno con l’Aperitivo in Giallo di Enrico Pandiani, autore di “Compagni di Ventura” e cittadino onorario di Florinas. Nel pomeriggio spazio al workshop dell’associazione Babelica sugli eventi culturali e ai più piccoli, con il laboratorio “Giovani sospetti” di Pino Pace. Alle 18.30 Antonio Vassallo e Fabrizio Silei presentano “Negli occhi di Giovanni. Storia di un ragazzo di Capaci”, in collaborazione con il Movimento Agende Rosse. Seguono Roberto Costantini con “L’amore non basta”, la statunitense Ilona Bannister con il thriller “Five” e Nora Venturini con “La luna storta”, accompagnata dalle letture dell’attore Giulio Scarpati.

Domenica alle 11.30 Silvia Sanna presenta “L’ombra del padre”, mentre alle 13.30 torna “A pranzo col delitto”, appuntamento che porta autori e pubblico alla stessa tavola. Nel pomeriggio, in piazza del Popolo, arrivano Tullio Avoledo con “Ultimo valzer di una ragazza perbene”, Alice Basso con “Le ottanta domande di Atena Ferraris” e la svedese Sara B. Elfgren con “Cose di famiglia”. La chiusura, alle 21 nell’Anfiteatro comunale, è affidata a Sigfrido Ranucci e al suo “Diario di un trapezzista”, racconto teatrale di una vita professionale trascorsa in equilibrio tra inchiesta e rischio, informazione e potere. Prima di lui, si esibirà il Coro di Florinas.

La squadra

Organizzato dall’Associazione Itinerandia, Libreria Azuni e Cyrano Libri e Svago, con il sostegno del Comune di Florinas, Regione Sardegna, Fondazione di Sardegna e Unione dei Comuni del Coros, “Florinas in Giallo” con le sue iconiche poltrone gialle poste davanti alla chiesa continua a usare il noir come lente per osservare la contemporaneità e provare a decifrarla.

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