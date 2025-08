“Florinas in giallo” e brividi dal Circolo Polare 

Una giallista che arriva dal Circolo Polare Artico, Liza Marklund. Un giornalista di Oslo che ha fatto parte delle forze speciali norvegesi e ha fatto il corrispondente da Iraq e Afghanistan, Aslak Nore. Una britannica del Sussex che si è scoperta scrittrice di thriller psicologici dopo i 50 anni, B. A. Paris. Gli ospiti internazionali di “Florinas in giallo” sembrano di per sé personaggi di un allettante romanzo poliziesco con venature di spionaggio. Un tris d'autori di grande richiamo per l'edizione numero 16 del festival letterario che dal 28 al 31 agosto proporrà un arioso ventaglio di incontri grazie al Comune di Florinas e all'organizzazione dell’associazione Itinerandia e diretto con passione e competenza dai librai Emiliano Longobardi (Libreria Azuni, Sassari), Elia Cossu e Maria Luisa Perazzona (Libreria Cyrano, Alghero).

Quest’anno il festival omaggia Camilleri nel centenario della nascita, con la presentazione in prima nazionale del libro “Andrea Camilleri” (Salani) di Luca Crovi, tra le cui pagine si legge anche un episodio legato a Emilio Lussu, a mezzo secolo dalla morte dell’intellettuale di Armungia. Crovi curerà inoltre un podcast in cui sei ospiti del festival racconteranno sé stessi e il proprio mondo letterario.

Dal nord

Sulla poltrona gialla di piazza del Popolo la regina del crime svedese Liza Marklund, creatrice della reporter Annika Bengtzon: ha venduto oltre 25 milioni di libri tradotti in più di 30 lingue. Il norvegese Aslak Nore è esploso con i due primi romanzi dedicati alla famiglia Falck. La scrittrice inglese B. A. Paris ha iniziato tardi a scrivere ma ha già sfornato sette romanzi: è specialista nel thriller psicologico, come ei intuisce anche da alcuni titoli: “Il dilemma”, “La psicologa”, “La reclusa”.

Crime italiana

Sette firme per esplorare le declinazioni italiane del genere. Dai vicoli di Genova con Bruno Morchio (“La morte non paga doppio”, Rizzoli), a Torino e la sua periferia con Davide Longo (“La donna nella mansarda”), dalle Langhe dello scrittore Premio Scerbanenco Orso Tosco (“La controra del Barolo”) e Bologna e la Bassa Emiliana di Andrea Cotti (“Febbre alta”). E ancora dalle colline toscane di Stefano Tofani (“La bestia che cercate”) e dall’Apennino reatino di Emanuela Valentini (“Morte di un dio”) a a Roma con Luca Poldelmengo (“Indagine apparente”). Il racconto dei crimini della realtà è affidato invece al cronista investigativo e antimafia Nello Trocchia con il monologo teatrale “Diffidato”; al generale dei Carabinieri Michele Riccio, che con la scrittrice Anna Vinci racconta – in un incontro organizzato con il Movimento Agende Rosse - gli intrecci tra mafia, massoneria e servizi segreti deviati, al centro del libro “La strategia parallela”; alla giornalista e podcaster Francesca Zanni, con “Irrisolti”, in cui dà voce alle vittime di omicidi senza giustizia.

RIPRODUZIONE RISERVATA