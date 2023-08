Florida, strage razzista accanto all’università 

WASHINGTON. Una pistola con una svastica incisa, un manifesto contro gli afroamericani, un fucile d’assalto. C’è di nuovo l’odio razziale dietro l’ennesima strage negli Stati Uniti. L’ultima sparatoria di massa è avvenuta nella tarda mattinata di sabato a Jacksonville, in Florida, nel giorno del quinto anniversario di un’altra strage nella città e nel giorno in cui migliaia di persone sono scese per le strade di Washington per celebrare i 60 anni del celebre discorso “I have a dream” pronunciato da Martin Luther King. Un ragazzo bianco sui vent’anni, che nel 2017 aveva subito un ricovero psichiatrico, vestito in assetto da guerra e armato di fucile d’assalto e pistola, entra in un negozio della catena Dollar General, vicino al campus della Edward Waters University, una piccola università storicamente afroamericana, si barrica dentro e apre il fuoco. Tre le vittime, due uomini e una donna afroamericani, caduti sotto i colpi del killer che poi ha rivolto la pistola contro se stesso e si è ucciso. Prima di compiere la strage ha chiamato i genitori e ha chiesto loro di diffondere il suo manifesto nel quale dichiara di odiare i neri e di volerli uccidere.

RIPRODUZIONE RISERVATA