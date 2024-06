Flop Nazionale, fiducia a Spalletti 

Dopo il disastro dell’Italia a Berlino, con l’eliminazione dall’Europeo agli ottavi, il numero uno del calcio italiano, Gravina, ha rinnovato la fiducia al ct Spalletti: «Accetto le critiche, ma non scappo e il progetto Spalletti è triennale». Anche il selezionatore ammette le sue responsabilità di questo clamoroso flop: «Cercherò di ringiovanire la squadra, in Germania mi sono sempre confrontato con i giocatori dando il 100 per 100». Dalla politica la richiesta di dimissioni del presidente federale e l’accento sulla scarsa qualità dei calciatori.

l Alle pagine 30, 31, 32