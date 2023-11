Flop Latte dolce Il Trastevere passeggia a Sassari 

Latte Dolce 0

Trastevere 3

Latte Dolce (3-4-2-1) : Congiunti (1’ st Carboni), Pireddu, Pilo, Cabeccia, Russu, Piga, Faye (33’ st Marras), Olivera (33’ st Piredda), Muscas, Marcangeli (1’ st Grassi), Imoh (27’ st Scognamillo). In panchina Patacchiola, Canu, Salaris, Kaio. Allenatore Mauro Giorico.

Trastevere (4-3-3): Semprini, Rosatti (40’ st Cesari), Fragnelli, Conti, Massimo, R. Santovito, Calderoni (45’ st Tolomeo), Crescenzo, Alonzi (42’ st Sebastiani), Traditi (34’ st Galofaro), Baldari (17’ st Ferramisco). In panchina Foschini, Santovito G., Crovello, Pandimiglio. Allenatore Venturi.

Arbitro : Zini di Udine.

Reti : pt 14’ e 19’ Crescenzo , st 31’ Calderoni.

Note : ammoniti R. Santovito, Conti, Alonzi, Rosatti, Semprini.

SASSARI. Nel freddo pungente di via Leoncavallo, un mesto Latte Dolce subisce la peggiore imbarcata stagionale con un secco 0-3. Vittoria meritata del Trastevere, sia per il gioco espresso sia per il numero delle occasioni create in tutta la gara. Giorico adotta un 3-4-2-1 con Pireddu e Muscas sugli esterni, Faye ibrido da mezzala pronto a sganciarsi in avanti e Marcangeli a supporto di Imoh. Venturi si affida al 4-3-3 con Massimo in regia e Alonzi terminale offensivo.

Partenza turbo degli ospiti: al 3’ conclusione sul secondo palo di Traditi deviata in angolo; dagli sviluppi del corner segue il tentativo dal limite di Conti. Alonzi inizia a prendere le misure sui tagli, tra Cabeccia e Pireddu, che si riveleranno letali nel creare i varchi per le scorrerie di Crescenzo, da cui piedi arriverà vantaggio e raddoppio; al 15’ con una bordata dai 20 metri e al 19’ con un’incursione centrale premiata da un filtrante magico di Baldari (che colpirà il palo al 23’). Il Latte Dolce si riscuote al 25’ con l’inzuccata di Imoh su cross di Muscas. Bussano invano Piga dalla lunga distanza (29’) e Cabeccia di punizione (30’). Poi Giorico cambia assetto (4-4-2) e uomini nell’intervallo ma la reazione non arriva. Gli ospiti spingono per il tris con Rosetti (13’) e Ferramisco (19’). Il gol arriva al 31’ col tap-in di Calderoni. Il Trastevere potrebbe dilagare negli ultimi 15’ ma, per un super Carboni e per la mancanza di lucidità, manca un risultato più rotondo.

