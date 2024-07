Flop dell’info point, un’altra chiusura dopo soli 4 giorni 

Il destino dell'info point di piazza Italia è, ancora una volta, appeso a un filo. Apri e chiudi costanti, quasi una maledizione. L'ufficio informazioni ha riaperto giusto i giorni dell'Europeade e da domani chiuderà di nuovo. Una beffa in una delle stagioni turistiche più frequentate. «Chiuderemo di nuovo lunedì - dicono i tre funzionari della Regione incaricati di coprire i turni per l'Europeade -. Non sappiamo se l'ufficio riaprirà o se ci sarà un nuovo affidamento a breve o tra qualche mese. Pensiamo che questo sia un punto necessario per tutti i visitatori, anche se qualcuno si ostina a dire che ormai nel mondo della tecnologia non sia più necessario una struttura di questo tipo, ma noi ne rivendichiamo l'importanza e la necessità in una città dall'alto valore culturale come Nuoro. I suoi lati più belli sono ancora da scoprire ai più e valorizzare». L'ufficio è rimasto chiuso per quattro anni per problemi legati all'agibilità del locale. Ha poi riaperto il primo luglio 2023 e dal 30 giugno 2024 ha abbassato di nuovo la serranda perché il contratto con la ditta incaricata (una cooperativa di Orosei) è scaduto. Sarebbe mancata la richiesta di rinnovo da parte degli uffici regionali a cui il centro fa capo. (g. pit.)

