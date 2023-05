Flop del satellite di Kim 

Fallisce il tentativo del dittatore Kim Jong-un di spedire in orbita il primo satellite spia militare della Corea del Nord, ma l’impegno è di riprovarci «il prima possibile». Forse per un problema legato a «un eccessivo cambio di rotta», come ipotizza l’intelligence di Seul, il vettore ha volato per poche centinaia di chilometri per poi inabissarsi nel mar Giallo a circa 200 chilometri a ovest dell'isola sudcoreana di Eocheong, senza provocare danni. Netta la condanna del lancio da parte di Washington, Seul e Tokyo.