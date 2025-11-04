VaiOnline
Quartucciu.
05 novembre 2025 alle 00:17

Flop del bookcrossing, spariti tutti i libri 

L’iniziativa di condivisione finisce male: «Siamo sdegnati, questo è furto» 

Flop a Quartucciu del bookcrossing: l’iniziativa del “Prendi un libro e lasciane uno” sembra aver perso lo spirito originario di fiducia e condivisione che l’aveva resa, qualche anno fa, una piccola esperienza di cultura diffusa. I libri infatti spariscono e non vengono restituiti, le cassette anche. Decine di volumi lasciati dai cittadini, con lo scopo di condividere la propria passione per la lettura, svaniscono in pochi minuti, probabilmente per essere rivenduti in qualche bancarella.

L’iniziativa

Promossa dalla biblioteca comunale, l’idea era semplice: chiunque poteva prendere un libro da una cassetta allestita in alcuni esercizi commerciali e lasciarne un altro in cambio. Conosciuta anche come “bookcrossing”, nasce nel 2001 e oggi è presente ovunque nel mondo, sia nella sua forma originale che sotto forma di iniziativa sociale privata o pubblica. Un gesto simbolico per fare circolare storie e letture tra i cittadini, in un dialogo continuo tra scaffali e marciapiedi.

Lo sdegno
Tra le attività che hanno scelto di aderire all’iniziativa c’è “Vini e Sapori” in via delle Serre, che aveva messo a disposizione una cassetta per la raccolta dei volumi, come racconta Rita Spiga: «All’inizio funzionava bene. C’era chi portava romanzi, gialli, volumi d’avventura – dice –. Venivano riempite anche due cassette. Ma da qualche tempo non accade più lo scambio, solo il ritiro in blocco dei tomi. Come atto antipatico, qualcuno ha portato via la cassetta in legno, lasciando i libri per terra. Un gesto indecente». Spiga ha deciso di denunciare il problema anche sui social, raccontando di aver lasciato trenta libri in perfette condizioni e di averli ritrovati spariti in venti minuti. «Qualche giorno prima ne avevo lasciati venti, e dopo mezz’ora non c’era più nulla. Questo non è scambio, è furto».

Mancanza di rispetto
Anche i titolari di “Vini e Sapori”, Marco e Francesca Moi, confermano l’amarezza: «Abbiamo aderito all’iniziativa con le migliori intenzioni, sperando che fosse utile alla comunità. Purtroppo non tutti partecipano correttamente: molti approfittano della buona volontà degli altri. È stata pure rubata una cassetta, quella dei vini, che avevamo adibito a porta libri», raccontano. La scomparsa dei volumi e la mancanza di rispetto per l’iniziativa ha spinto diversi cittadini a non lasciare più testi. «È così che muoiono le idee che si basano sulla cultura. Con l’ignoranza», conclude con amarezza Spiga.

