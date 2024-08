Flop dei saldi: negozianti in agonia 

Periodo buio per gli acquisti in città, la richiesta dei consumatori è sempre più indirizzata al mercato online. Complice anche la crisi e l'inflazione, il mercato dunque si sposta sempre più all'acquisto e accumulo di beni di prima necessità come alimenti e casa, talvolta anche selezionando i prodotti e optando per quelli più economici a discapito, a volte, anche della qualità dei prodotti genuini e locali. Nemmeno i saldi sono riusciti ad attrarre i nuoresi, e i sardi più in generale, rassegnati nel guardare soltanto l'oggetto in vendita, rigirando l'etichetta una volta letto il prezzo per poi lasciarlo lì. Non solo famiglie: gran parte degli imprenditori si trova in difficoltà, senza poter usufruire, davvero, di aiuti da parte dello Stato o della Regione né dal punto di vista economico né burocratico.

Carovita

Affitti e bollette sempre più alti non consentono di coprire i costi ordinari. E così ci si imbatte in un domino di serrande abbassate, alla ricerca di aree più floride in cui poter investire. A parlare del fenomeno in città e in larga scala è il presidente di Federmoda Confcommercio Nuoro Ogliastra Antonio Cambedda che afferma: «I saldi, a livello nazionale, non stanno funzionando. La concorrenza del mercato online fa sembrare che tutto sia scontabile in tutti i periodi dell'anno». I vecchi meccanismi non esistono più: «È altrettanto vero – aggiunge Cambedda – che ci sono logiche di mercato vecchie centinaia d'anni, che stanno un po' perdendo nelle funzioni in questa nuova filiera sempre più assecondata dai consumatori. Ad ogni modo, il cliente sardo è una tipologia di cliente fidelizzato, quello che premia la confidenza e una logica di prezzo buona. Quindi il mercato riesce a resistere in questo senso, anche se Black Friday e simili stanno disorientando un po' tutti.

Futuro nero

Fra grande distribuzione e online, il commercio non è più come un tempo, c'è da dire anche che le spese ordinarie sono più alte, e le persone, per questo motivo, hanno meno "predisposizione" alla vendita». Le prospettive per il futuro non sono delle più rosee: «Lo scorso anno, a Nuoro e non solo, la stagione degli acquisti è partita in ritardo - prosegue Cambedda - Per quest'anno possiamo ancora fare poche ipotesi, non ci aspettiamo miglioramenti. Le famiglie e i singoli sono sempre più attente alla gestione del proprio portafoglio, spendendo giusto in occasioni speciali come cerimonie o feste.

La concorrenza online

Ormai, anche a Nuoro, il mancato acquisto non è più una questione di gusti, ma di spese. E, altro punto, è che i centri sono concentrati altrove, non più nei centri storici. Ecco, non vediamo un futuro più roseo di quello attuale. Se proprio vogliamo mantenere la storia e la vita nei nostri centri, la politica deve impegnarsi in questo senso, intendo dire che i centri storici abbandonati non giovano a nessuno, né dal punto di vista culturale né economico. La politica spero ne comprenda l'importanza e trovi soluzioni, serve una forma di cultura».

Quanto alla vendita dei prodotti locali online Cambedda dice: «I nostri commercianti potrebbero interfacciarsi al mercato online, ma si farebbero auto concorrenza perché sul mercato digitale non ci sono costi come l'affitto di un locale, bollette e così via. Perciò, se al pubblico "fisico" vendo una maglietta a 100 euro e online la vendo a 90, la maggior parte degli utenti la pretenderanno a 90.Inoltre, il commercio online da Nuoro non sarà mai come quello online da Roma o Napoli perché ci sono anche i costi di trasporto da considerare».

