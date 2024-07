Flop dei saldi: crollano le vendite 

Se c’era bisogno di una cartina di tornasole i saldi, almeno le prime due settimane, lo sono stati. La crisi c’è, anche quando le vetrine del centro invitano all’acquisto con sconti in molti casi già del 50%. Affari un tempo, ma non ora. Almeno in questa estate, nelle tradizionali vie dello shopping assolate e con pochissime persone in giro. Il primo bilancio dei saldi estivi, dunque, è negativo. «Male, malissimo. Persino peggio dello scorso anno», dicono i commercianti in coro. Niente file come accadeva negli scorsi anni. «Quelle, chi se le ricorda più», sospira Davide Marcello, storico commerciante di via Alghero. «Stanno andando malissimo. Nessuno aveva aspettative, ma quest’anno le cose vanno pure peggio», ribadisce. Martina Loi, titolare di un negozio di abbigliamento in via Garibaldi, solleva le spalle: «Non ricordo una stagione così disastrosa negli ultimi anni», forse solo l’anno del Covid, per ovvi motivi, è andato peggio, dice.

Il crollo

I primi dieci giorni di saldi in città registrano una calo di almeno il 10% rispetto a un anno fa. «Verosimilmente è anche di più», afferma Marco Medda, presidente provinciale di Confesercenti. «Non è una novità, i saldi sono uno strumento obsoleto e, paradossalmente, oggi anche penalizzante per i commercianti che non riescono a vendere nemmeno a prezzi scontati», aggiunge. Detto diversamente: i commercianti non hanno guadagnato prima, e non lo stanno facendo adesso. Il concetto lo ribadisce Pierluigi Mannino, titolare di un negozio di abbigliamento in via Alghero ed ex presidente della commissione comunale Attività Produttive. «La normativa sul commercio in generale e dei saldi va totalmente rivista. Credo», aggiunge, «che si debba partire dal concetto che l’affare si fa in due e quindi, probabilmente, la strada migliore da percorrere è quella della libera trattativa tra le parti in qualsiasi periodo dell’anno».

Le cause

Sarà (anche) colpa del caldo che scoraggia i cagliaritani a fare shopping? «I saldi estivi sono un problema perché partono quando inizia l’estate, e questo significa che già da metà giugno c’è il “coprifuoco” perché le persone aspetta che inizino i saldi. È sempre più difficile gestire un'attività, cerchiamo di dare attenzione massima a tutto ma bisogna fare i conti con la concorrenza dell’online», sottolinea Sabrina Trogu, negozio in via Trincea dei Razzi.

Lo scenario

Quella boccata di ossigeno in cui i commercianti nemmeno speravano così tanto alla fine non c’è stata. Per rendersi conto di quanto sono mosci gli affari, basta fare un giro in via Garibaldi e via Manno: pochissimi cagliaritani, un po’ di turisti, arrivati ad alta potenzialità di acquisti, ma che alla fine incidono pochissimo. «Una mano la stanno dando i turisti che hanno scelto di visitare la nostra città ma siamo ancora a livello embrionale», cioè non fanno “massa”, spiega ancora Mannino.

Da questa settimana iniziano i secondi ribassi ma i commercianti, nonostante fare shopping sarà ancora più conveniente, non sperano neanche più in ingressi maggiori. Gli esercenti che fino a ieri hanno fatto il 30-40% di sconto, ora tireranno fino al 50-60%. A risentirne sarà lo scontrino: la media scenderà di un 10% rispetto a quella della settimana appena passata. l’ennesima beffa per i commercianti.

