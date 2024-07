flop dal Fioretto: volpi è ancora 4ª 

Parigi. Le azzurre del fioretto tutte giù dal podio. Alice Volpi ha concluso al quarto posto la prova individuale. Nella finale per la medaglia di bronzo l'azzurra è stata sconfitta dalla canadese Eleanor Harvey per 15-12. È grande la delusione per l'Italia, che, con la stessa Volpi, Arianna Errigo e Martina Favaretto (queste ultime due eliminate nei quarti di finale) partiva tra le nazioni favorite per andare a medaglia. Un sogno rimasto nel cassetto. Flop anche nella spada individuale. Federico Vismara e' stato eliminato ai quarti, battuto dall'ungherese Tibor

Andrasfi 15-13. Vismara era l'ultimo azzurro rimasto in gara in quest'arma. Eliminati in precedenza Andrea Santarelli e Davide Di Veroli.

«È andata male: sognavamo di essere tutte in semifinale e invece è andata male». Volpi davanti ai cronisti è l’immagine dell’amarezza e dello sconforto. Aver fallito la conquista di una medaglia olimpica costituisce una delusione autentica, anche perché le atlete azzurre aprtivano con ben altre aspettative. «Noi ce l'abbiamo messa tutta, ma non è bastato. Io sono arrivata alla finale terzo e quarto posto stremata dalla tensione», aggiunge Volpi che pure a Tokyo, tre anni fa, conclude le Olimpiadi al quarto posto.

Non c’è tempo comunque per piangere sul latte versato. A Parigi c’è un altro appuntamento da affrontare. Per la prova a squadre, in programma il primo agosto, «dobbiamo recuperare le energie», conclude la Volpi. «Sono convinta che ce la possiamo fare».

Con i giornalisti, il ct Stefano Cerioni non cerca alibi sulla stoccata che è costata l'eliminazione a Errigo: «Per me doveva essere assegnata ad Arianna, del resto neanche i due arbitri erano d'accordo. Ma nel nostro sport può succedere. Ora siamo tutti delusi ma dobbiamo azzerare tutto e concentrarci sulla prova a squadre».

