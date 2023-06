Un morto e 14 feriti: è il bilancio dell’incidente che sabato notte ha coinvolto un Flixbus partito da Lecce per Roma con 38 passeggeri, finito in una scarpata, e cinque auto. Appena dopo una curva nel tratto avellinese dell’A16, il bus si è trovato di fronte due auto ferme per un tamponamento. Il conducente ha sterzato sulla sinistra per evitare l’impatto ma è finito nella scarpata.