«Flirt con le destre fatale a Soddu» 

Si presentano uniti in una conferenza stampa per spiegare i dettagli che hanno messo fine alla consiliatura Soddu. L’incontro di ieri lancia di fatto una lunghissima campagna elettorale che terminerà in primavera. Gli undici consiglieri che una settimana fa hanno votato contro il bilancio preventivo facendo cadere il sindaco, Sebastian Cocco, Francesco Guccini, Narciso Guria, Gianni Dettori, Natascia Demurtas, Carlo Prevosto, Lisetta Bidoni, Claudia Fadda, Stefano Mattu, Marianna Palumbo e Fabrizio Melis, lanciano un segnale. «Vogliamo correggere le storture del civismo secco che ha peccato dei vecchi vizi della partitocrazia e assenza del pluralismo, partiamo dalle forze del centrosinistra allargato al M5S», dice Cocco. Affermazione da tutti condivisa, che traccia la nuova linea politica cittadina di un centrosinistra allargato. Il Campo largo guarda al futuro, ancor prima dell’arrivo del commissario, e non dimentica di accusare Soddu di aver fallito per il flirt con le destre. Per loro un patto “col diavolo” alla ricerca solo dei numeri per salvare se stesso.

A conti fatti

I consiglieri dopo quattro sedute consecutive dell’assemblea dove tutto si è detto sul perché è arrivata la fine dell’esperienza amministrativa di Soddu aggiungono dettagli inediti. «La crisi inizia all’indomani della formazione della Giunta quando ha chiamato assessori Filippo Spanu e Luigi Crisponi, senza condividere la scelta. Questo ha aperto una lieve crepa», spiega Guria. «Andrea aveva la convinzione che la città si amministra con 13 consiglieri. A lui interessava solo il bilancio - prosegue - perché mi disse: con i 13 voti ho passato una consiliatura e sono stato rieletto. È riuscito a sfaldare la sua maggioranza originaria e anche il suo gruppo».

Strappo irrimediabile

«La città è in crisi demografica ed economica, deve ritornare centro attrattivo», afferma Guccini. Lui indica il momento dello strappo: «Fu quando si concordò in Consiglio di andare in seconda convocazione per l’approvazione del consolidato 2022, e Soddu arrivò in prima convocazione supportato dai numeri di Viviana Brau e Pietro Sanna, presidente Angelo Arcadu. Aveva sostituito i suoi consiglieri di maggioranza con gli altri». Era il gennaio 2023. «Stavamo dialogando dopo l’azzeramento della Giunta. Lì capimmo - spiega Cocco - che si era già scocciato della fatica della politica, cercava solo il consenso volta per volta». Da quel momento anche per Demurtas e Prevosto del Pd «si è certificato l’appoggio delle destre». E Lisetta Bidoni spiega il perché del no alla proposta del governo di scopo: «Arcadu voleva utilizzare la crisi per portare la città a destra».

Marianna Palumbo e Claudia Fadda hanno ricordato che il loro percorso di critica nella maggioranza è iniziato da lontano, «prima dell’intergruppo» ma il dialogo è stato ignorato: «Il mandato politico era rafforzare il rapporto con gli alleati e allargare al centrosinistra, ma l’agire è andato all’opposto».

