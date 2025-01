Flavio Manzoni “disegna” la musica di Keith Jarrett 

Tornerà a Cagliari, nella sua Sardegna, ma non per illustrare un nuovo modello di Ferrari. Flavio Manzoni, architetto nuorese e Chief Designer Officer della casa di Maranello, parlerà di musica e suonerà il piano. E lo farà in occasione di una giornata particolare, il 25 gennaio alle 18.30 al Teatro Carmen Melis di Cagliari, quando ricorrerà il 50° anniversario del concerto di Colonia di Keith Jarrett (24 gennaio 1975).

Lo spettacolo "Köln Concert Tribute - Storia di un capolavoro casuale” per onorare i 50 anni da quel leggendario appuntamento musicale sarà dunque messo in scena per ricordare un evento unico nella storia. Nato da un’idea di Fabio Medda e organizzato dall’associazione ICS e Officine Permanenti, lo spettacolo è prodotto dall’Associazione ICS, dall’Ordine Ingegneri Cagliari e da Figli d’arte Medas, con il patrocinio del Comune di Cagliari. «Flavio Manzoni dialogherà con alcuni amici e farà ascoltare dal vivo alcune perle del pianista di Allentown. Sarà l’occasione – afferma Maria Sias – per raccontare i risvolti umani dei protagonisti e le vicende personali e organizzative che hanno caratterizzato quell’evento; in particolare, la narrazione ricostruirà le ore che hanno preceduto il concerto in quella fredda serata tedesca di fine gennaio del 1975. Una storia che può essere assurta a grande metafora della vita e che addirittura amplifica la grandezza del concerto stesso: sarà anche il pretesto per esplorare l’universo artistico di Jarrett, a parte quell’evento irripetibile di 50 anni fa».

Il racconto di quanto avvenne a Colonia nel 1975 sarà affidato dunque, oltre che a Flavio Manzoni, anche a Fabio Medda, Azzurra Parisi, Gianni Agnesa, Dandy Massa, Gianfranco Fancello, Gianluca Medas, Simonetta Selloni e Maria Sias. I dialoghi saranno alternati all’ascolto di una selezione di brani di grande impatto emotivo di Jarrett (ma non solo), proposti dallo stesso Manzoni al pianoforte. I testi dei dialoghi sono di Fabio Medda, Flavio Manzoni, Gianni Agnesa e Gianfranco Fancello. Nel corso della serata, inoltre, si esibirà anche il maestro Cristiano Manzoni, concertista, pianista di opere liriche al Teatro comunale di Firenze e tutor al Maggio musicale fiorentino.

