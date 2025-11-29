VaiOnline
Perdasdefogu
Flavio Cabitza abbandona la Giunta 

Dopo aver lasciato la carica di vicesindaco, Flavio Cabitza abbandona la maggioranza guidata da Bruno Chillotti. Nuovo scossone in Consiglio comunale. «Non ritengo che l’operato della maggioranza rispecchi il mio modo di vedere. Le elezioni provinciali - ha dichiarato Cabitza - sono lo specchio del rispetto miei confronti. Rispetto che non è stato riconosciuto. La mia faccia non può più essere associata alle azioni della maggioranza in carica della quale condivido ben poco».

Che tra le parti si fosse aperta una crepa era chiaro quando Cabitza aveva fatto un passo indietro rispetto all’incarico iniziale che gli aveva conferito il sindaco Bruno Chillotti. «Il fatto che non ci fosse più sintonia lo confermano le mie dimissioni da vicesindaco. Oggi il paese - tuona Cabitza - deve capire che la mia persona non ha più nulla a che vedere con la maggioranza». (ro. se.)

