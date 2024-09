Flash mob sul colesterolo: le bolle gialle invadono Roma  

Roma. Un flash mob per ricordare i danni del colesterolo e che il controllo del rischio cardiovascolare dipende da noi. Nel cuore di Roma, undici ingombranti sfere gialle “umane” hanno bloccato il passaggio dei pedoni tra largo dei Lombardi, Largo Goldoni, Piazza di Spagna e Via del Corso, a simulare il colesterolo Ldl che ostruisce la circolazione del sangue delle arterie, aumentando il rischio di infarto o ictus. In Italia, 9,6 milioni di persone soffrono di patologie cardio-cerebrovascolari, il 54% sono donne. Con 800.000 nuove diagnosi all'anno, le malattie cardiovascolari sono la prima causa di morte nel nostro Paese, responsabili del 30,8% di tutti i decessi (dati Istat), ovvero 1 persona su 3 muore di queste malattie.

RIPRODUZIONE RISERVATA