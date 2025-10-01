VaiOnline
Oristano
02 ottobre 2025 alle 00:26

Flash mob dei sanitari per Gaza 

La luce come simbolo di solidarietà: anche gli ospedali di Oristano, Bosa e Ghilarza aderiscono al flash mob “Luci sulla Palestina – 100 ospedali per Gaza”, promosso dalla rete #DigiunoGaza. Oggi dalle 21 alle 22 sanitari , cittadini e associazioni illumineranno piazzali e ingressi ospedalieri con torce, lampade o cellulari per ricordare i 1.677 colleghi uccisi a Gaza da ottobre 2023 e gli oltre 60mila palestinesi vittime del conflitto, tra cui 20mila bambini. L’iniziativa coinvolge 180 ospedali in tutta Italia, con una staffetta simbolica nella lettura dei nomi dei caduti. «Aderiamo come operatori della salute per difendere vita e dignità umana – spiegano gli organizzatori – non possiamo restare in silenzio davanti alla crisi in corso». La manifestazione è apartitica e pacifica, un invito a non chiudere gli occhi sul diritto alla salute e promuovere una cultura di pace e solidarietà. L’iniziativa si svolgerà all’esterno, senza interferire con le attività o i mezzi di soccorso. ( m.g. )

