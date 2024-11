Flash mob degli studenti schierati contro la violenza di genere 

La violenza di genere non è una battaglia di un solo giorno. È questo il messaggio lanciato a Quartucciu dagli studenti della scuola secondaria dell’istituto Ermanno Cortis, protagonisti ieri di un flash mob simbolico, pensato per sensibilizzare la comunità contro la violenza di genere.

Accompagnati dai docenti, i ragazzi delle terze hanno sfilato lungo via Nazionale, suggerendo ai passanti un momento di riflessione e impegno. Con i tappeti colorati e carichi di significato, realizzati in occasione del 25 novembre, hanno raggiunto piazza del Crocifisso, dove hanno dato voce ai pensieri. Le loro riflessioni hanno ribadito che il rispetto e l’uguaglianza devono essere praticati ogni giorno. «Non solo il 25 novembre» è stato, infatti, il filo conduttore di un’iniziativa che ha voluto scuotere le coscienze per ricordare che il cambiamento inizia con l’educazione e la consapevolezza.

Il flash mob ha coinvolto così l’intera comunità e in questa mattinata di fine novembre, dove l’arte e la creatività si sono unite alla denuncia sociale, gli studenti hanno dimostrato che la cultura è l’arma più potente contro la violenza.