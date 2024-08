Flash mob a Time in Jazz: «Firmate la proposta» 

La mobilitazione del Comitato Gallura contro la speculazione energetica e l’invasione di pale eoliche e pannelli fotovoltaici è arrivata fino alla chiesetta campestre di Santa Caterina a Berchidda, luogo che come da tradizione ospita il pranzo a base di zuppa berchiddese del festival Time in Jazz. Un flash mob pacifico e rispettoso ha aperto ieri mattina il momento conviviale organizzato nell’ambito del festival ideato da Paolo Fresu che, presente tra il pubblico, ha applaudito e lasciato la parola agli organizzatori della manifestazione.

«Invitiamo tutti i residenti a firmare la legge iniziativa popolare Pratobello, noi non ci poniamo limiti e continuiamo», ha affermato Maria Grazia Demontis, rappresentante del Comitato, che neanche il giorno di Ferragosto ha abbassato la guardia e smesso di lottare per la salvaguardia del territorio sardo. Un banchetto della raccolta firme è stato allestito nei pressi della chiesa campestre. Entra così all’interno della manifestazione jazzistica internazionale, sempre attenta alle questioni sociali e ambientali, il dibattito sulle fonti di energia rinnovabile e la loro installazione in alcuni dei luoghi più suggestivi e caratteristici della Sardegna. «Sono e siamo per le rinnovabili e non per il fossile e dunque anche per l’eolico e per il fotovoltaico ma non in maniera indiscriminata prestando il fianco alle multinazionali che vogliono mettere le mani sulla Sardegna deturpando il paesaggio e modificando l‘ecosistema», ha ribadito Fresu.

La mobilitazione ha toccato Berchidda, ma proseguirà anche nei prossimi giorni con iniziative simili e con la raccolta di firme anche negli uffici comunali per dare un ulteriore slancio alla proposta di legge “Pratobello 24”. «Sono favorevole su tutte le energie rinnovali , purché si rispetti il nostro l’ambiente e se ne abbia un beneficio per la popolazione», ha dichiarato il primo cittadino berchiddese Andrea Nieddu.

RIPRODUZIONE RISERVATA