Flash Art, il Man diventa protagonista  

Il Man e la direttrice Chiara Gatti sono protagonisti della scena contemporanea su Flash Art Italia. Dopo la Fondazione e Museo Nivola (nominato tra le undici fondazioni italiane dell'anno per il Flash Art Awards) anche il Man e la direttrice Chiara Gatti compaiono sulla celebre rivista d'arte contemporanea e casa editrice italiana e internazionale, punto di riferimento per il mondo dell'arte a livello globale, che vanta da sempre un alto interesse tra i lettori.

Il Man e la direttrice Chiara Gatti sono tra i protagonisti selezionati per le interviste del nuovo annuario di Flash Art Italia, il numero 001 dell'Agenda 2025 Italia tra nomi di rilievo che hanno segnato la storia dell'arte contemporanea italiana e non solo. Segno che il museo provinciale della città di Nuoro cresce in modo continuo, ed è sempre rivolto al territorio e all’oltremare, creando reti e eventi di rilevante importanza, con un numero di visitatori in crescita, a certificare la qualità delle mostre proposte, e delle opere di grandi artisti del passato (come Picasso, Matisse, El Greco, Fontana, Giotto), per citare qualcuno degli storici e del presente.

RIPRODUZIONE RISERVATA