F**king Change, che magia a Oristano 

Per poter godere appieno della bellezza racchiusa tra le pareti del Foro Boario, il primo passo è liberare la mente da pregiudizi e stereotipi. Perché attraversando le spaziose sale dell’edificio di piazza Pintus, a Oristano, ci si imbatte in maestosi tronchi d’albero sospesi al soffitto, esseri ibridi, pois colorati, cani blu ed eroi mascherati. Ad ogni sguardo il compito di raccogliere il messaggio, interpretare, riflettere. È l’invito irriverente di “F**king Change: così giusto, così sbagliato”, evento espositivo che inaugura la ventiseiesima edizione del Dromos Festival.

Il cambiamento fa da filo conduttore alla mostra d’arte contemporanea curata da Chiara Schirru e Ivo Serafino Fenu. «Stiamo attraversando un cambiamento epocale, un periodo di grandi crisi. È necessaria una trasformazione interiore che faccia emergere il massimo potenziale umano», osserva Salvatore Corona, presidente dell’associazione culturale Dromos. Un viaggio alla scoperta dei mutamenti, positivi o negativi che siano, raccontati attraverso scatti fotografici, opere pittoriche, multimediali e installazioni. In tutto trentadue artisti, ognuno con un’impronta unica, a disegnare un quadro dal respiro internazionale.

In esposizione

Oltre settanta opere da ammirare, grazie alla lungimiranza e alla generosità del collezionista cosmopolita Antonio Manca, che ha messo a disposizione opere della sua prestigiosa collezione e dell’Associazione culturale OGHAM, come lo scatto in bianco e nero “Abramovic Sixty”, della regina della performance art Marina Abramovic. Altre opere sono state concesse dal collezionista Giuseppe Demara, e poi gli inediti, realizzati per l’occasione. «Abbiamo ribaltato il paradigma: gli anni scorsi sceglievamo una traccia da sviluppare e su quella gli artisti si basavano - spiega Chiara Schirru - stavolta abbiamo scelto prima le opere e poi abbiamo indagato sulle massime mutazioni che possono essere epocali, storiche, individuali e paesaggistiche». Il risultato è sorprendente e l’apprezzamento del numeroso pubblico all’inaugurazione lo testimonia. «Siamo state incuriosite dal titolo della mostra» - dicono Teresa e Rita mentre osservano l’installazione “Taglia unica” di Gianni Nieddu, una cassettiera in plexiglass che contiene decine di trote della stessa misura, quella prodromica della loro morte. Accanto a nomi di primissimo piano del panorama isolano, artisti di calibro nazionale e internazionale: da Damien Hirst, autore degli inconfondibili “spot painting” agli americani John Baldessari, Doze Green e Nan Goldin, all’austriaco Hermann Nitsch e al russo Peter Belyi. E ancora il cinese Weng Fen, gli italiani Matteo Basilè, Roberto Pugliese e Dario Ghibaudo con i suoi esseri mutanti, contaminati da processi metamorfici fisici e culturali battezzati con nomi latini.

Regimi

D’impatto la stanza dedicata ai regimi, «con il tema del colonialismo italiano in Eritrea sviluppato da Tonino Mattu attraverso una foto d’epoca rivisitata con annessa citazione a Damien Hirst - fa notare Ivo Serafino Fenu - C’è la parodia del regime sovietico, con Stalin crocifisso su un sfondo fluorescente». D’impatto l’opera dell’artista macedone Robert Gligorov che in “New order” punta al perturbante, accostando l'immagine di un’assemblea nazista al simbolo della pace. Imponente la “Biblioteca di Pinocchio", di Peter Belyi: un immenso scaffale di libri di legno e assi, simbolo della disillusione dell’utopia sovietica. Per il sindaco, Massimiliano Sanna, e l’assessore alla Cultura Luca Faedda un successo: «Con questa mostra abbiamo realizzato un obiettivo fissato lo scorso anno. È l’inizio di una nuova stagione per il Foro Boario». La mostra rimarrà aperta fino a fine settembre.

