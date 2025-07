Fix’e Anima, resistenza gentile 

Una fermata sospesa. Ieri in piazza Stazione a Elini un piccolo (enorme) atto di resistenza gentile. «Agiudu cambiu» uno spazio accogliente, un luogo di incontro e scambio, dove si sono creati nuovi legami e ripetute vecchie dinamiche comunitarie. Organizzato da Fix'e anima, una nuova associazione di promozione sociale nata dalla volontà di un gruppo di otto giovani con l'obiettivo di promuovere iniziative culturali, ambientale e di inclusione. Il primo evento è andato in scena l’altro ieri all'interno di Fermata sospesa, un mercatino con artigiani e hobbisti in collaborazione con associazioni e Pro Loco, con uno spazio dedicato allo scambio consapevole di oggetti e vestiario che le persone hanno potuto sostituire o donare. O anche solo chiacchierare.

Le scelte

Sostenere l'economia circolare. Scegliere di scambiare significa anche scegliere di essere parte di un'economia più giusta, pulita, umana. Ridare nuova vita agli oggetti. Obiettivi pienamente riusciti. Michela Pili, 26 anni, di Elini, è la presidente: «La nostra realtà nasce da un gruppo di 8 persone ognuna con un background differente di conoscenze e professionalità, con l'obiettivo di promuovere dinamiche di inclusione, tutela dei diritti umani, iniziative culturali e ambientali. Molto importante l'attività con le scuole, abbiamo istituito un laboratorio didattico pensato per stimolare la riflessione critica sugli stereotipi di genere e sull’influenza che esercitano nelle scelte scolastiche e professionali». Giulia Olianas, 29, anni, di Elini: «Essenziale per noi il lavoro di rete, il supporto delle istituzioni, del terzo settore e della comunità. Il cambiamento si fa insieme». Fanno parte del sodalizio Eleonora Nieddu (29) di Arzana, vicepresidente, Giorgia Pistis (28) di Lanusei, Marina Doa (30) di Arzana, Fabio Caronna (31), Elisa Olianas (34). Antonietta Olianas è la socia senior.

Realtà affettiva

Il nome dice tutto: Fix'è anima (figlia/o d'anima), fa riferimento a una realtà affettiva tra una persona adulta e una più piccola che va oltre il legame di sangue, oltre il concetto di genitorialità e amicizia. «Questo concetto pone come valori fondanti l’inclusività e l’accettazione di ogni persona, delle proprie unicità e delle proprie esigenze con l’unico intento di agevolare l’esistenza» spiega Pili. Al primo evento hanno partecipato anche i turisti arrivati alla "fermata sospesa" col Trenino Verde.

