Fiumi di cocaina nel fine settimana 

Droga ne girava tanta. Cocaina che fruttava fino a 5mila euro alla volta, ma anche tanta marijuana fra Oristano e Cabras. Un giro di spaccio vicino a scuole e locali notturni, bloccato da una maxi inchiesta dei carabinieri, coordinati dalla procura: 23 indagati.

L’inchiesta

L’indagine era partita nel 2020 con un normale controllo a Cabras da parte dei carabinieri della Compagnia di Oristano. Alcuni arresti in flagranza per spaccio, poi intercettazioni telefoniche e ambientali, appostamenti in campagna, pedinamenti hanno permesso di smascherare una rete di spaccio ben organizzata. Ognuno aveva il proprio ruolo: c’era chi coordinava il giro, chi metteva a disposizione la propria auto per andare a prendere la droga (spesso custodita in campagna) e cederla a piccoli pusher, incaricati di piazzarla al dettaglio. I trasporti avvenivano in sicurezza: si viaggiava su due auto, la prima faceva da “staffetta” per verificare l’eventuale presenza di forze dell’ordine sul percorso. Gli scambi di droga avvenivano anche in auto, si andava dai 100 grammi di cocaina agli oltre 800 di marijuana smerciate ogni settimana. Dosi che complessivamente fruttavano fino a 5mila euro.

Gli indagati

Nell’inchiesta, coordinata dal pm Marco De Crescenzo, vengono contestati oltre 100 episodi in cui, a vario titolo e con ruoli diversi, sono coinvolte persone già note alle forze dell’ordine e giovani insospettabili: Michael Arba, 33 anni di san Basilio (difeso da Pasqualino Moi); gli oristanesi Andrea Cabras, (43) avvocati Fabrizio Ladoni e Gianfranco Meloni; Matteo Cauli (32) assistito da Fabio Costa; Stefano Concu (40) difeso da Alessandro Enna; Alessandro Demelas (32) assistito da Alessandra Borrodde; Lorenzo Maccioni (27) difeso da Federico Antonio Galdieri; Nicola Solinas (27) e Nicole Usai (35) difesi d’ufficio da Daniela Mariolina Perdisci); Marco Spiga (23) tutelato da Gianfranco Sollai; Luca Marongiu (29) difeso da Giuseppe Motzo. E ancora i tre indagati di origine rumena ma residenti a Cabras Andrei Ionut Cotovanu 27 anni (difeso da Antonio Pinna Spada e Serena Contini), Emanuel Gheorghe Lacatus (26) difeso d’ufficio da Daniela Mariolina Perdisci, Marian Ionut Lacatus (24) tutelato da Massimiliano Carta. Nel registro degli indagati sono finiti anche Andrea Daga, 46 anni di Cagliari (avvocato Fabio Costa); Stefano Deriu (43) di Macomer, tutelato da Anna Maria Uras; Luca Manca (33) di Siamanna (assistito da Angela Caratzu); Maurizio Mocci (57) di Riola (difeso da Antonio Pinna Spada); i cabraresi Claudio Piero Pili (62) difeso da Fabio Costa; Cristian Pili (40) assistito da Gian Franco Siuni; Federica Pili (35) tutelata da Massimiliano Carta; Giacomo Pili (59) difeso da Carlo Figus e Graziano Flore. Marco Piras, 49 anni di Olbia (difeso d’ufficio da Maria Gloria De Montis); Elisabetta Scialpi (38) di Santa Giusta (assistita da Alessandra Borrodde). Chiusa l’inchiesta, i legali possono prendere visione degli atti e valutare le strategie difensive.

