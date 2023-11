Fiumi a rischio, assessora nel mirino 

Halloween è appena passato, ma c’è qualcosa che fa paura tutti i giorni a Sestu, ed è il fiume che evoca sempre lo spettro di un’inondazione, com’è già avvenuto a volte in passato. L’allarme lo lancia questa volta il consigliere Francesco Serra, del gruppo Sestu Domani.

L’accusa

«Abbiamo una assessora alla quale sono state conferite diverse deleghe: Verde pubblico, Ambiente, Sviluppo sostenibile e Pianificazione ambientale, Infrastrutturazione agricola, Protezione civile», dice puntando il dito contro l’assessora Roberta Argiolas. «Ormai da tre anni, tempo di sua permanenza, osserviamo con grossa preoccupazione i fiumi che prima venivano puliti in concomitanza con la festa di Sant’Antonio, cioè a giugno, sporchi per tutto l’anno. Questo suo operato sta mettendo a rischio un’intera comunità. Se avesse un briciolo di decenza dovrebbe lasciar spazio a qualcuno più competente».

Il passato

Un tema che a Sestu è sempre presente per via delle tragedie del passato. In tanti ricordano le vittime dell’alluvione del 1946, che causò la morte di ventuno persone tra Sestu ed Elmas, o più recentemente la piena del 2008, in cui perse la vita il sestese Mariano Spiga, trascinato dalle acque del fiumiciattolo Riu Druci, diventato un’onda in piena: entrambi avvenuti alla fine di ottobre. E proprio in questi giorni molti hanno osservato le canne sempre più alte e numerose vicino all’argine del Rio Matzeu, che taglia in due il paese: un pericolo in caso di piene, dato che l’argine deve essere il più possibile sgombro. Ma non mancherebbe molto per risolvere il problema.

L’assessora

«Per la pulizia dei rii non sono mai stati investiti tanti soldi quanto in questi ultimi tre anni», risponde l’assessora Argiolas: «Dal 2020 ad oggi, a seguito dell’approvazione del piano di manutenzione dei corsi d’acqua, vengono effettuate ricognizioni periodiche per monitorare lo stato degli alvei ed effettuare una corretta gestione degli interventi». E precisa: «Nel 2021 con 115 mila euro è stata eseguita la pulizia di sei chilometri del reticolo, mentre nel 2022, con 230 mila euro, siamo intervenuti su più di 8 chilometri. Quest’anno, entro novembre, grazie al finanziamento di 370 mila euro, verrà attivato il servizio biennale per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria sull’intero reticolo idrografico».

RIPRODUZIONE RISERVATA