Fiume sotterraneo, un piano per domarlo 

Dopo le video ispezioni nei sotterranei della città si ricorre a un nuovo piano anti allagamenti. Partendo da via Roma e via Istria, le due strade dove un tempo scorreva un fiume che attraversava Selargius, e che si trasformano in torrenti quando piove più del solito. «Sostituiremo tutti i tombini con delle griglie, questo consentirà di tamponare il rischio idrogeologico in attesa che si possano realizzare le vasche di laminazione a ridosso della 554», spiega il sindaco Gigi Concu riferendosi agli interventi iniziati ieri e in programma sino al 14 febbraio.

Il fiume sotterraneo

Le ispezioni appena concluse hanno confermato la causa del problema. Nel sottosuolo di Selargius un tempo scorreva un fiume che attraversava la città passando per quello che ora è il centro urbano, lì dove è stato realizzato un collettore fognario: è in quel percorso sotterraneo che dovrebbe confluire l’acqua piovana, ma di fatto molti tombini - che negli anni sono stati asfaltati - non consentono di far defluire l’acqua in caso di forti temporali. In via Istria e via Roma in primis, dove ogni volta si registrano anche i maggiori disagi per automobilisti e residenti. «Criticità individuate da tempo e confermate con le recenti verifiche sotterranee», dice il sindaco. «Le stesse che riguardavano via Bixio e che abbiamo risolto dopo anni di disagi e di comprensibili lamentele da parte di chi frequenta la scuola presente nello sterrato: in quel caso avevamo individuato il canale di scolo chiuso per decenni, risolto quel problema siamo riusciti a eliminare gli allagamenti quando piove».

Lavori e divieti

Ieri il via alla sostituzione di venti chiusini fognari in via Istria - nel tratto fra via Bixio e via San Martino - e in via Roma sino all’incrocio con via San Salvatore, con il divieto di sosta sino al 14 febbraio - come riporta l’ordinanza stilata dalla Polizia locale - in corrispondenza delle aree dove si eseguiranno i lavori. Interventi che si sommano alla messa in sicurezza del Riu Nou completata di recente: corso d’acqua libero da vegetazione e rifiuti, e nuovi argini realizzati nel canale che scorre lungo via Venezia.

Le vasche sulla 554

L’obiettivo per il futuro è scongiurare allagamenti in tutta la città, non solo in centro. «Per risolvere il problema nell’intero territorio comunale servono almeno tre vasche di laminazione da realizzare a monte, nella fascia di rispetto della 554», ammette Concu, «opere che prima o poi vanno costruite. Per questo si sta studiando che tipo di intervento pianificare, anche per capire quante risorse servono e come reperirle».

